Appel à projets Erasmus Sport, candidatez dès le 23 février 2022

Le volet Sport du programme Erasmus+, qui court jusqu’en 2027 vise à soutenir des projets qui mettent l'accent sur le sport de masse et qui appuient la dimension européenne du sport. Pour l'édition 2022, ce volet est doté d'une enveloppe de plus de 51,8 millions d'euros.

Sont concernés les collectivités territoriales et les clubs sportifs présents dans les territoires.

Les projets sportifs devront :

encourager la pratique ainsi que la promotion du sport et de l'activité physique comme bienfaisants pour la santé ;

promouvoir l'intégrité et les valeurs du sport ; promouvoir l'éducation dans et à travers le sport ;

combattre la violence, le racisme, toute forme de discrimination et d'intolérance dans le sport.

Les types de collaborations envisagées devront être soient des « partenariats simplifiés » (jusqu’à 60 000 euros, entre au moins 2 pays de l’Union Européenne et sont dédiés avant tout à des primo-demandeurs, débutants dans les fonds de l’Union Européennes et aux structures à ancrage local type club sportif), soient des « projets de coopérations » (de 120 000 à 400 000 euros, projets à trois pays minimum) ou des regroupements de minimum 3 pays de l’UE (jusqu’à 10 maximum) à l’origine de manifestations européennes à but non lucratif (jusqu’à 450 000 euros. Attention : seulement 12 à 14 projets seront financés dans ce cadre).