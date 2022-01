Aides pérennes pour le spectacle vivant

Un décret du 8 décembre 2021 et un arrêté du 16 décembre 2021 ont modifié les modalités d'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant. Ils visent à clarifier le dispositif d'aide à ce secteur de l'activité culturelle.



Attribuées par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC et DAC) à environ 1200 équipes indépendantes chaque année, ces aides peuvent être des aides annuelles aux projets ou des aides pluriannuelles au conventionnement.

Sont concernés des artistes, collectifs d’artistes, compagnies de théâtre, de danse, de musique, des arts de la rue et du cirque.



Toute demande de dossier d'aide déconcentrée au spectacle vivant (conventionnement théâtre, cirque, arts de la rue) pour l’année 2022 (commissions en 2021 et 2022) peut être déposée en ligne sur l'espace mesdemarches.