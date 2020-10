Aide exceptionnelle pour la culture : 115 millions d'euros

Le spectacle vivant et le cinéma sont parmi les secteurs les plus touchés par le couvre-feu, qui s'est étendu sur 54 départements* depuis le 24 octobre 2020. Cette mesure liée à la crise sanitaire a de lourdes conséquences sur le maintien de leurs activités. Même si les structures vont adapter leurs horaires, elles vont rencontrer des difficultés (public pas disponible sur ces nouveaux horaires, ressources en forte baisse, etc.). Au total, ce sont 115 millions d'euros qui seront alloués à la culture.

Pour le spectacle vivant, les mesures prévues s'élèvent à 85 millions d'euros : 55 millions d’euros viennent s'ajouter aux fonds de sauvegarde et de compensation pour le spectacle vivant musical, 20 millions d'euros sont affectés au théâtre privé et subventionné tandis que le fonds d'urgence spécifique et temporaire de solidarité pour les artistes et techniciens du spectacle est doublé et l’exonération de la taxe sur les spectacles est prolongée jusqu'au premier semestre 2021.

Le secteur du cinéma, quant à lui sera doté de 30 millions d'euros (complément de prix sur chaque billet, soutien renforcé pour les distributeurs, les producteurs et les exploitants).

* Liste des départements concernés :

Ain, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Bas-Rhin, Calvados, Corse du Sud, Côte-d'Or, Drôme, Essonne, Gard, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Hauts-de-Seine, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Tarn, Tarn-et-Garonne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Yvelines, la Polynésie Française