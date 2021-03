Aide alimentaire, les profils évoluent : davantage de personnes isolées, de travailleurs pauvres, de retraités…

La Fédération française des banques alimentaires (FFBA) vient de publier une étude, réalisée par l'Institut CSA sur les bénéficiaires du réseau. En France, les Banques Alimentaires offrent un accompagnement alimentaire aux plus démunis via un réseau de plus de 6000 associations et de CCAS partenaires.

Ces résultats permettent à la fédération d’adapter son accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques de ses publics. Il ressort que l'’âge moyen est de 48 ans, que 70 % des bénéficiaires sont des femmes (données assez stables par rapport à 2018). 56 % des bénéficiaires ont au moins un enfant. 20 % des répondants déclarent par ailleurs avoir un emploi (un chiffre en hausse de 3 %) : 70 % travaillent à temps partiel et 83 % font partie des catégories socioprofessionnelles.

Le nombre de retraités et de personnes isolées augmente également pour s’établir respectivement à 17 % et 37 %. Autre constat frappant : 51 % des bénéficiaires y ont recours depuis moins d’un an (+3 %), 35 % depuis moins de six mois, et que 12 % y ont eu recours à la suite de la pandémie de coronavirus.