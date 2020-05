Accompagnement et aide de 5 000 € pour les petites associations en grande difficulté

Le Dispositif de secours ESS (DSESS) a pour but de « proposer une aide d’urgence simple, rapide et souple pour coller au plus près des besoins et de la diversité des situations ». Il s’adresse aux structures employeuses cibles du DLA de 3 salariés ou moins, « tout particulièrement les associations ».

Cette aide doit être décisive pour éviter la fermeture à court terme. Il s’agit d’une aide directe forfaitaire de 5 000 € ainsi que d’un accompagnement par les DLA. Pour le moment, 3 millions € sont mobilisés : la moitié pour les aides directes, l’autre pour l’accompagnement, pour une cible de 300 petites structures soutenues.