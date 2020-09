80 millions d'euros collectés pour les associations via HelloAsso

Créée en 2009, Hello Asso est une entreprise solidaire d’utilité sociale qui fournit des outils numériques gratuits aux associations dont une plateforme de collecte (son modèle économique est uniquement basé sur des contributions volontaires).

Celle-ci a d’ores et déjà permis de collecter pas moins de 80 millions d'euros depuis le début de l’année et, au total, plus de 300 millions d’euros en 11 ans de mise en service.

Ces outils permettent d’être très réactifs. Ainsi, la campagne don-coronavirus.org lancée dès le début du confinement a récolté plus de 8 millions d’euros avec plus de 1000 collectes d’urgence à destination des soignants, des publics les plus fragiles ou du soutien à la vie quotidienne.