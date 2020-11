2ème confinement : les mêmes conditions à une ou deux différences près

Dans le décret paru le 29 octobre, les mêmes conditions demeurent jusqu'au 1er décembre, même s'il permet le maintien des activités scolaires. Tous les établissements recevant du public (ERP) sont fermés : bars et restaurants, commerces, salles polyvalentes, salles de conférence, salles de spectacle et cinémas, salles de sport, parcs d’attraction, équipements sportifs, etc tout comme les établissements assurant des activités extrascolaires (conservatoires, associations sportives…).

Néanmoins des ERP sont autorisés à rester ouverts : les services publics (donc les mairies), les services funéraires, les agences d’intérim, les refuges et fourrières, l’organisation de concours et examens, les écoles, les « activités de soutien à la parentalité » (lieux d’accueil parents enfants, contrats locaux d’accompagnement scolaire, etc.).

Concernant la culture, les rassemblements étant interdits, les festivals ne peuvent pas avoir lieu. Pour les établissements de type L (salles d’audition, de conférence, de réunions, de spectacle, etc.), ils peuvent accueillir l’activité des artistes professionnels. La création artistique professionnelle peut donc se poursuivre : tournages, répétitions, enregistrements, captations ou organisation d'expositions peuvent avoir lieu.

Dans le domaine du sport, seuls les entraînements et compétitions des sportifs professionnels et de haut niveau pourront se poursuivre. Tous les sports collectifs de plein air (« foot, basket, rugby, etc.) sont interdits. Et pour les équipements sportifs, de type PA (plein air) et X (établissements sportifs couverts) comme les salles de sport, stades, gymnases ou piscines, seules la pratique des sportifs professionnels, de haut niveau ou scolaire y sont autorisées (des dérogations sont accordées à ces deux types d’établissements).