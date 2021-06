22 associations lauréates pour « 1 jeune, 1 mentor »

Sur la plateforme « 1 jeune, 1 solution, tout jeune de moins de 30 ans peut "trouver un mentor" et, tout étudiant, professionnel en exercice ou retraité peut "devenir mentor".

Ce dispositif « 1 jeune, 1 mentor », annoncé en mars dernier vient compléter le plan « 1 jeune, 1 solution ». L’idée est d’accroître le nombre de jeunes qui bénéficient, pendant leur parcours scolaire, dans leurs choix d’orientation ou en phase d’insertion professionnelle, d’un accompagnement par un mentor plus âgé (étudiant, professionnel en exercice ou jeune retraité). Pour 2021, le gouvernement vise l’accompagnement de 100 000 jeunes, puis 200 000 en 2022.

Les associations labellisées, disposant d’un soutien financier de l’État ont récemment été dévoilées. On retrouve notamment Afev – Socrate, Anaf, ARPEJEH, Article 1, Capital filles, Chemins d’avenir, Collectif Powa, C Possible, Duo for a job, Ecti-EGEE-OTECI, Agir Abdc, etc.