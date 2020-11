100 millions d'euros pour la trésorerie et l'emploi dans les associations

En plus des reports de charges et les prêts garantis par l’État d’un côté, et l’activité partielle et le fonds de solidarité de l’autre, Sarah El Hairy, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement avait annoncé que 100 millions d'euros complémentaires sur deux ans serait mobilisés pour renforcer la trésorerie et les fonds propres des associations.

Près de la moitié, 45 millions d’euros vont être consacrés à des mesures d’aide à la trésorerie d’ici 2022 par le biais de France Active. La Banque des territoires va, quant à elle mobiliser une enveloppe de 40 millions d’euros pour répondre aux besoins en fonds propres des associations qui émettront des obligations associatives (titre associatif, obligation associative, prêt subordonné à un intérêt participatif).

Et 15 millions d’euros sont affectés au Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire afin de financer la création de 2 000 postes « Fonjep », qui seront déployés en 2021 et 2022 dans le cadre du « Plan #1jeune1solution ». Ces aides sont à hauteur de 7 164 € par an pendant trois ans. Sans oublier les 100 000 services civiques supplémentaires du Plan Jeunes, sur 2020-2022.

Retrouvez la boîte à outil à destination de tous les entrepreneurs de France Active, qui centralise l'ensemble des mesures qui sont prises dans le cadre de la crise actuelle.