10 erreurs à éviter sur votre page Facebook

Facebook est un espace incontournable pour communiquer sur les activités de votre association, que ce soit pour sensibiliser à une cause, recruter des adhérent(e)s ou accompagner le développement d’un projet. Mais pour être sûr d’atteindre votre public, il existe quelques erreurs à éviter. Voici les dix plus importantes.



Erreur n° 1 : mal référencer votre page

Ce problème résulte souvent d’un mauvais choix de nom de page, d’un profil qui n’est pas complet et/ou d’une non-

conformité avec l’identité visuelle de votre association. Concernant le premier point, il est important de vérifier que d’autres pages Facebook ne portent pas le même nom que vous. En ajoutant « asso », votre ville ou bien votre numéro de département dans le nom de votre page Facebook (et/ou dans son tag « @ »), vous pouvez améliorer facilement son référencement. Votre page dispose d’un espace « à propos ». Vous pouvez y inscrire des informations telles que le site internet de votre association, une courte présentation de vos activités, vos contacts, etc. Une seconde catégorie «?Histoire?» vous permet de donner plus de détails sur l’objet social et le projet global de votre structure. Enfin, comme pour l’ensemble de vos supports de communication, votre page doit être conforme à votre charte graphique. L’objectif est qu’en un seul coup d’œil votre public vous identifie.

Erreur n° 2 : se tromper de style

Moderne ? Classique ? Décalé ? Plusieurs facteurs liés à votre public tels que le genre, l’âge, la provenance géographique, etc. peuvent vous aider à bien choisir le style et le ton avec lequel vous allez vous exprimer. Il ne suffit pas de juste « partager » des informations, il faut être lu et relayé.

Ne cherchez pas à faire « comme les autres ». Prenez le temps d’expérimenter et tester des choses qui vous ressemblent. Petit à petit, avec un peu de créativité, vous pourrez créer un ton original et rendre vos publications plus appréciables et identifiables par votre communauté. Si vous souhaitez être lu par tout le monde, d’autres[…]