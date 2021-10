Créé en réaction à la circulaire Fillon du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, le Collectif des associations citoyennes (CAC) fait le bilan de ses actions et productions depuis dix ans dans un livre manifeste intitulé « 10 ans de défense des libertés associatives » . L'occasion de balayer 10 années marquées, selon le CAC, par de nombreux reculs et que l'ouvrage classe selon 4 thématiques : marchandisation, emploi associatif, financement, droits et libertés.