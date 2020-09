1,5 million d’euros pour les projets sportifs

L’Agence nationale du Sport, Paris 2024, les Comité national olympique et sportif français et le Comité national paralympique et sportif français lancent Impact 2024, un appel à projets « à destination des acteurs associatifs faisant du sport un levier d’innovation sociale ».

Cet appel à projets en comporte en fait trois, suivant le rayonnement des actions :

un pour les projets d’envergure nationale, un pour ceux de rayonnement régional, et un pour les projets locaux.

Les candidatures sont à déposer sur la plateforme Le Compte Asso jusqu’au 15 octobre minuit.