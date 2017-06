Un guide d'autodiagnostic pour votre association

Date de mise en ligne : 13/06/2017.

Rubrique : Actualités

Il est essentiel de prendre le temps d'évaluer son association, avec objectivité, de manière à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Le dernier guide de la collection Les Guides d'Associations mode d'emploi vous accompagnera et vous permettra de vous poser les bonnes questions pour expertiser le fonctionnement et l'organisation de votre association afin de poser un diagnostic et d'aboutir à un plan d'action.

Cette démarche sera précieuse et vous rendra plus efficace dans la formulation de vos rapports d'activités, vos plans de formation et même vos demandes de subvention. Comment se porte votre association ? Guide d'autodiagnostic (collection des GPA).