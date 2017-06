La France bénévole : l'édition 2017 est arrivée !

Date de mise en ligne : 13/06/2017.

Rubrique : Actualités



© Ralf85 / Fotolia.com

Recherches & Solidarités publie son état des lieux annuel du bénévolat en France dont c'est la quatorzième édition. Celui-ci a été effectué avec précision grâce à une enquête nationale menée auprès de 3 156 Français par l'IFOP.

La situation du bénévolat en ressort plutôt positive bien que le sujet reste la première préoccupation pour les associations, devant leur situation financière. Ce panorama s'appuie également sur les témoignages de 3 062 bénévoles questionnés entre le 1er mars et le 7 avril 2017, traités et analysés suivant une dizaine de critères, liés d'une part aux caractéristiques personnelles des bénévoles, et d'autre part à l'association dans laquelle ils agissent. À découvrir très prochainement sur le site de Recherches & Solidarités.