Plus de souplesse dans les associations pour favoriser l'engagement des jeunes !

Date de mise en ligne : 13/06/2017.

Rubrique : Actualités



© Steve Debenport / iStockphoto.com

L'engagement des jeunes a été une priorité des politiques publiques de ces dernières années. Cependant, tous les jeunes ne sont pas touchés de la même manière et de fortes disparités sociales demeurent en la matière. Dans Injep Analyses et synthèses n°3 (juin 2017) Elodie Bellarbre et Laëtitia Drean, prennent le sujet de front et proposent des amélioration pour amener vers l'engagement les jeunes qui en sont le plus éloignés.

Parmi leurs recommandations, elles invitent les associations à assouplir leurs modalités de gouvernance en prenant en compte l'aspiration des jeunes à des pratiques plus horizontales : « À partir du moment où le mode de fonctionnement des associations ressemble à celui des organisations politiques, les jeunes peuvent avoir le sentiment de perdre leur libre arbitre et d'appartenir à un cadre d'action trop fermant, directif et hiérarchisé. En faisant diminuer leur capital confiance, cela peut les conduire à renoncer à s'engager. »