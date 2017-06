Bénévolat : « Petites actions pour grands défis »

Date de mise en ligne : 06/06/2017.

Rubrique : Actualités

C'est un nouvel acteur dans le paysage du bénévolat. Lancé par le groupe d'assurance mutualiste Macif, Diffuz se présente comme « un réseau social 100% solidaire ». Sa vocation ? Donner aux citoyens le pouvoir d'agir en matière de solidarité en leur proposant une nouvelle forme de bénévolat, plus active et plus flexible, autour de micro-défis à relever partout en France. Soutenue par 6 grandes structures françaises solidaires (Les Restos du C½ur, Samusocial de Paris, Secours populaire français, Unis-Cité, France Nature Environnement et Unicef France) cette initiative permet, via son site internet, de mettre en relation bénévoles et associations. Une enquête menée par la Macif à l'occasion de la présentation de Diffuz, montre que 40 % des Français sont mobilisables et qu'en particulier les jeunes et les séniors se disent motivés pour cela.