Bilan et perspectives du service civique

Date de mise en ligne : 06/06/2017.

Rubrique : Actualités

Deux membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Julien Blanchet et Jean-François Serres, viennent de rendre publique une étude sur le service civique : quel bilan, quelles perspectives ? Au CESE, Julien Blanchet est membre du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et Jean-François Serres, membre du groupe des associations. Convaincus l'un et l'autre que le service civique doit rester volontaire et que sa généralisation est pertinente, ils avancent plusieurs pistes pour améliorer la qualité et augmenter le nombre de missions proposées, tout en veillant à ce que les objectifs de mixité sociale et de cohésion nationale fixés au service civique soient atteints. Ils appellent également à la vigilance de manière à ce que le dispositif ne soit pas utilisé comme un moyen de substitution à l'emploi.