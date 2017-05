Quel est le paysage régional de la culture en France en 2017 ?

Date de mise en ligne : 29/05/2017.

Le ministère de la Culture vient de rendre public un très intéressant Atlas régional de la culture qui a pour objectif de réunir dans un même ouvrage un vaste ensemble de données relatives à la culture présenté de façon territorialisée. Les données réunies, qui croisent de nombreuses sources statistiques, sont illustrées sous forme de cartes et graphiques.

Le chapitre inaugural présente les données nationales et met en lumière les points communs et les différences régionales. Les chapitres suivants sont consacrés aux treize nouvelles régions et aux départements d'outre-mer (Dépenses de l'État et des collectivités territoriales pour la culture, entreprises culturelles, emploi et professions, équipements...). Un précieux outil pour connaître un secteur où les associations sont nombreuses.