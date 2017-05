Les associations ont leur(s) ministre(s)

Date de mise en ligne : 29/05/2017.

Rubrique : Actualités

Ça y est ! Les associations savent désormais quels seront les ministres qui auront en charge leur secteur. C'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale qui les chapeautera. Le décret n° 2017-1080 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre précise en effet : « Il élabore et met en œuvre la politique en faveur de la jeunesse et du développement de la vie associative. À ce titre, il veille notamment au développement de l'engagement civique et, pour le compte de l'État, à l'efficacité de l'action conduite par l'agence du service civique. »

La vie associative dans le giron de l'Éducation nationale est une nouveauté, les politiques d'éducation « nationale » et d'éducation « populaire » à laquelle la vie associative est traditionnellement rattachée, relevant généralement de deux ministères distincts. Par ailleurs, Nicolas Hulot se voyant attribuer l'économie sociale et solidaire, les associations intervenant dans le champ économique ont trouvé dans le ministre de la transition écologique et solidaire, leur tuteur (voir le décret n°2017-1071 du 24 mai 2017).