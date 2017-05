Un guide pour sécuriser les évènements culturels

Les ministères de l'Intérieur et de la Culture ont joint leurs efforts pour publier un guide de recommandations sur le thème « Gérer la sûreté et la sécurité des événements et sites culturels ». Sous la plume du préfet Hubert Weigel, ce guide propose une méthode, des fiches techniques, un questionnaire d'autoévaluation et des Vade-Mecum. Il permet de disposer d'outils précis tenant compte des spécificités des manifestations culturelles.

Parallèlement à ce guide le ministère a annoncé que le fonds d'urgence en faveur des salles de spectacles et des festivals créé au lendemain des événements du Bataclan sera renforcé de 4 M¤ par l'État en 2017.