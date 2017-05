Égalité femmes-hommes : le Conseil supérieur de l'ESS fait des propositions

Le premier rapport triennal du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire vient d'être publié. Conformément aux dispositions prévues par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, le Conseil fait un état des lieux des pratiques existantes et créées entre 2014 et 2017 aux fins de l'amélioration de l'égalité femmes-hommes.

Pour atteindre les objectifs fixés par la loi en termes d'égalité salariale, de progression professionnelle mais aussi de représentation paritaire au sein des instances de décisions, le Conseil émet des propositions pour permettre aux femmes d'être sur un pied d'égalité que les hommes.