Un guide ministériel pour les établissements d'accueil du jeune enfant

Date de mise en ligne : 09/05/2017.

Rubrique : Actualités



© Very_Ulissa/Fotolia.com

Attendu depuis plusieurs mois, le guide ministériel destiné aux services de protection maternelle et infantile est sorti en avril. Il constitue un rappel très complet des dispositions réglementaires et des propositions en vue d'une harmonisation des pratiques entre tous les intervenants de la petite enfance.

Sont abordés successivement les procédures de création, transformation et extension des établissements, la réglementation relative aux établissements recevant du public, à l'accessibilité et à l'hygiène alimentaire, l'aménagement des espaces, les règles liées aux jeux et aux aménagements spécifiques, l'accueil en sur-nombre et l'équipe professionnelle.

De nombreuses annexes et un utile lexique des abrévations complètent ce guide. Deux autres guides édités en 2016 par la Caf, « Réussir votre projet d'accueil collectif » et « Réussir votre projet de micro-crèche », complètent bien ce nouvel outil.