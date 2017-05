Financement des associations : une situation qui appelle des améliorations

Date de mise en ligne : 28/04/2017.

Le 16 mars 2017, Frédéric Tiberghien, président de Finansol et administrateur de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, a rendu public un rapport de plus de 200 pages intitulé « Le financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire ». Malgré un écosystème qu'il estime favorable au financement de l'ESS, des améliorations sont encore à apporter.

Le rapport relève en effet les difficultés auxquelles sont confrontées les associations :

une tarification publique qui ne permet pas toujours de couvrir les coûts de leurs actions pour les associations concernées ;

des subventions décidées et versées tardivement, occasionnant de sérieuses difficultés de trésorerie ;

des fonds propres insuffisants pour beaucoup parmi les petites associations et donc un accès difficile au crédit.

Devant ces constats des mesures sont préconisées par le rapport.