Les fonctionnaires peuvent aussi travailler pour une association

Date de mise en ligne : 24/04/2017.

En principe, il est interdit aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Des dérogations existent cependant et l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 vient de fixer la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Celles-ci incluent l'enseignement et la formation, les activités à caractère sportif et culturel (y compris encadrement et animation), d'éducation populaire ou auprès de personnes privées à but non lucratif.

