Parution du 2e bilan de la vie associative

Date de mise en ligne : 24/04/2017.

Rubrique : Actualités

Le Haut Conseil à la vie associative vient de faire paraître le 2e bilan de la vie associative pour les années 2015-2016 sur le thème L'association au c½ur de l'intérêt général. Le rapport, qui constitue une des missions régulières du HCVA, dresse un état des lieux des contributions du monde associatif à la société française.

Il note également les avancées qui ont marqué ces deux dernières années : simplifications de l'accès aux financements publics et privés, encouragements à l'engagement, en particulier pour les jeunes. Selon ses auteurs, « des propositions restent encore à développer et notamment en ce qui concerne la sécurisation de la situation des associations qui interviennent auprès des populations les plus fragiles». Le rapport est disponible auprès de la Documentation française.