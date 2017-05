Grands Prix de la finance solidaire

Date de mise en ligne : 18/04/2017.

Rubrique : Actualités

Dans le cadre de la Semaine de la finance solidaire qui se déroulera du 6 au 13 novembre 2017, Finansol s'associe au journal Le Monde pour la huitième édition des Grands Prix de la finance solidaire, en partenariat avec la MAIF, la Fondation du Crédit Coopératif, France Active et Mirova.

Si votre association a bénéficié de la finance solidaire pour développer son action et si elle a plus d'une année d'existence, elle a jusqu'au 18 mai 2017 pour candidater aux Grands Prix dans l'une des catégories suivantes : activités écologiques, innovation sociétale, lutte contre l'exclusion, entrepreneuriat dans les pays en développement et coup de c½ur du public. Les 5 lauréats se verront attribuer une dotation de 5 000 ¤, une vidéo d'animation et un article dans le supplément du Monde Argent & Placements présentant leur projet.