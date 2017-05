Présidentielle : les candidats répondent aux associations

Date de mise en ligne : 17/04/2017.

Rubrique : Actualités



@ alternative photo/Fotolia.com

Le questionnaire que le Mouvement associatif a adressé aux 11 candidats à la Présidentielle a reçu les réponses de cinq candidats qui sont, par ordre alphabétique, Nathalie Artaud, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Les réponses de la première sont ici. Celles des quatre autres là.

Sauf Nathalie Artaud qui pense qu' « on ne peut malheureusement construire un îlot vraiment social et solidaire dans un monde où règne la compétitivité, la concurrence, le marché », un certain unanimisme domine chez les autres candidats qui n'ont que de bonnes paroles pour le bénévolat et les associations, « laboratoires de l'innovation sociale sur nos territoires » pour Emmanuel Macron, « un des meilleurs outils d'éducation populaire à l'égalité entre humains et au respect de la Nature » pour Jean-Luc Mélenchon, « creuset du civisme et d'une vision collective de l'intérêt général » pour François Fillon ou « initiatives [qui] permettent à chacun d'entre nous de devenir pleinement citoyen » pour Benoît Hamon.