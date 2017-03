Un MOOC sur la gouvernance partagée

Date de mise en ligne : 24/03/2017.

Rubrique : Actualité

L'Université des Colibris et l'Université du Nous se sont réunies pour lancer une formation en ligne ouverte à tous (un MOOC) sur la gouvernance partagée : Posture, outils et pratiques pour réinventer notre faire ensemble. Ce MOOC n'a pas vocation à donner la solution qui marcherait pour tous mais à ouvrir des perspectives pour améliorer une gouvernance collective.

On y trouvera des exercices, des supports pédagogiques pour découvrir ou faire découvrir des outils concrets à mettre en pratique, des témoignages et des études de cas d'individus et d'organisations qui se sont essayés à la gouvernance partagée dans différents contextes, une mise en lumière des principes philosophiques et des changements de paradigmes incarnés par ces outils ainsi que des espaces collaboratifs, en présentiel et à distance, pour se relier à aux autres utilisateurs.

La formation commencera le 30 mars et se déroulera jusqu'au 25 juin 2017. Les inscriptions se font en ligne sur le site de l'Université des Colibris.