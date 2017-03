Baromètre de la Qualité de vie au travail : les bons chiffres

24/03/2017

Dans notre article « Heureux comme un salarié associatif ? » paru dans le n°187 d'Associations mode d'emploi, les chiffres du baromètre de la Qualité de vie au travail qui sont indiqués ne sont pas ceux de la seconde édition de 2016... mais ceux de 2013. Nous rectifions ici ces chiffres en présentant nos excuses à nos lecteurs et à Chorum-Cides.

Cette seconde enquête sur la qualité de vie au travail a été menée auprès de 6152 personnes, dont 90% sont salariées, 73% travaillent dans des associations, 77% sont des femmes, 23% ont moins de 35 ans et 50% plus de 45 ans.

Notes attribuées à sa qualité de vie au travail :

Ensemble des salariés et dirigeants de l'ESS : 6,2

Dont salariés non cadres : 6

cadres : 6,4

dirigeants : 7,2

salariés en contact avec le public : 5,9

Ensemble des salariés et dirigeants d'associations : 6,3

(contre 7 pour les coopératives, mais 5,7 pour les fondations et 5,8 pour les mutuelles).

Sont très ou assez satisfaits de leur travail actuel :

74% des salariés et dirigeants associatifs (contre 80% en 2013)

(65% dans les mutuelles ou fondations mais 85% dans les coopératives).

Les conditions de travail sont vécues positivement par :

77% des salariés de l'ESS (contre 78% en 2013)

et par 79% des salariés et dirigeants dans les associations

Parmi les répondants occupant une fonction d'accompagnement du public, 97% se sentent respectés et reconnus par les usagers, mais 74% se disent affectés par des agressions verbales et 42% ont peur d'être agressés physiquement. Ils sont 55% à estimer que leur qualité de vie au travail se dégrade.

Pour en savoir plus :

