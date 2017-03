Volontaires tout terrain

23/03/2017.

Le réseau Ufolep a lancé le 4 février son programme « Volontaires tout terrain » en présence de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. En 2016, 500 volontaires ont été accueillis dans une structure affiliée à l'Ufolep. Le programme « Volontaires tout terrain » vise à amplifier ce mouvement en créant 300 missions supplémentaires dans le réseau en 2017.

Les « Volontaires tout terrain » sensibiliseront les organisateurs des événements sportifs aux enjeux environnementaux, inciteront à la pratique sportive de celles et ceux qui en sont le plus éloignés et renforceront la connaissance des gestes de premiers secours.