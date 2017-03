Les structures sociales et médicosociales doivent signaler tout dysfonctionnement

Date de mise en ligne : 22/03/2017.

En application du décret publié au JO le 23 décembre 2016, les structures sociales et médico-sociales et les lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation ou à déclaration, doivent, à compter du 1er janvier 2017, signaler aux autorités administratives tout dysfonctionnement de nature à impacter gravement leur gestion, la prise en charge, l'intégrité sanitaire et sécuritaire des usagers. Le décret précité vient préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation de signalement.