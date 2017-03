Présidentielles : le Mouvement associatif questionne les candidats

Date de mise en ligne : 20/03/2017.

Dans un peu plus d'un mois aura lieu le premier tour des élections présidentielles. Le Mouvement associatif a envoyé à tous les candidats un questionnaire comportant 12 questions pour connaître leur vision et leurs projets pour les associations. Questions volontairement larges (Partagez-vous l'ambition de développement d'une « société de l'engagement » ? Quelles sont vos principales orientations pour favoriser un développement économique plus juste et plus durable ?) mais aussi, pour d'autres, très concrètes (Quels outils demain pour financer les actions menées par les associations au service de l'intérêt général ? Quelle place souhaitez-vous donner au service civique dans le parcours des jeunes?).

Les réponses seront publiées au fur et à mesure sur le site du Mouvement associatif. Fin mars, celui-ci fera part de ses conclusions et de ses propositions dans le cadre d'une campagne virale et lors d'un évènement médiatique dédié.