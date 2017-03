Entreprises de l'ESS : des « bonnes pratiques » obligatoires en 2018

Date de mise en ligne : 20/03/2017.

Rubrique : Actualité

Prévu par la loi relative à l'économie sociale et solidaire et publié en 2016 par le Conseil supérieur de l'ESS (CSESS), le Guide sur les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'ESS propose des solutions pour faire évoluer les actions et le fonctionnement des associations, et plus largement des entreprises de l'ESS. Les préconisations du guide devront être appliquées à partir de juin 2017 dans les associations de plus de 250 salariés, puis, à toutes dès 2018.

Pour préparer l'adoption de ces bonnes pratiques et se familiariser avec l'utilisation de ce guide, le Mouvement associatif et la Fonda organisent le mercredi 29 mars une journée à Paris à la Maison des associations de solidarité. Au programme, une matinée de présentation et de compréhension du guide, des témoignages (membre du CSESS, associations ayant mis en place une démarche d'amélioration), des ateliers et des moments d'échanges entre participants.