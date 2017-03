Agir près de chez soi

Par Anne Dhoquois



Il y a un peu plus de vingt ans, alors que je débutais ma carrière de journaliste, j'ai eu la chance de participer au lancement d'un magazine citoyen en ligne - Place Publique - dont l'objectif était, entre autres, de valoriser les actions de la société civile. Nous entendions lutter contre un fléau dévastateur, porté massivement par les médias dominants : nous ne maîtrisons pas le monde comme il va et ne pouvons plus agir sur lui.



Déjà, à l'époque, partout en France, des citoyens s'organisaient sous forme associative ou de façon informelle pour rendre la société plus juste, plus solidaire, plus démocratique... Valorisons ces initiatives pour partager les idées et mutualiser les méthodologies souvent innovantes, tel était notre credo.



C'est aussi l'objectif de mon dernier livre « Agir près de chez soi » (Editions de l'Atelier), réalisé en partenariat avec la Fédération nationale des centres sociaux. Pour le rédiger, j'ai été aux quatre coins de l'Hexagone à la rencontre de salariés et de bénévoles qui, main dans la main, inventent et mettent en oeuvre des actions porteuses de transformations individuelles et collectives. Ici, un journal, ailleurs, une laverie, un jardin partagé ou un centre de santé...

Partout, j'ai fait le même constat : la dignité passe par la reconnaissance des capacités de chacun à agir, réfléchir, s'organiser pour changer son cadre de vie et celui de ses voisins ! Un constat qui en amène un autre : il est urgent de faire du pouvoir d'agir une grande cause nationale.