Bénévoles : quelle est votre opinion ?

Date de mise en ligne : 13/03/2017.

© Sam Stock/iStockphoto.com

Comme tous les ans Recherches & Solidarités scrute l'opinion des bénévoles associatifs. Cette année, c'est la dixième fois que l'association organise son baromètre d'opinion des bénévoles, qui permet de dresser les grands traits de qui sont les bénévoles en France et comment ils vivent leur engagement. Les résultats de cette vaste enquête seront publiés dans la prochaine édition (la quatorzième) de La France bénévole à paraître en mai prochain.

Afin d'être le plus pertinent possible ce baromètre requiert le maximum de participation. Pour les bénévoles c'est aussi le moyen de témoigner et de faire remonter leur avis sur le fonctionnement associatif, la place des bénévoles, leurs satisfactions et leurs difficultés. Pour cela il suffit de consacrer à peine dix minutes pour remplir un questionnaire proposé en ligne. La parole est à vous ! Profitez-en.