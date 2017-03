La bible du directeur d'accueils collectifs de mineurs

Date de mise en ligne : 06/03/2017.

Rubrique : Actualité

La Jeunesse au plein air (JPA) vient de publier l'édition 2017 de son guide Spécial directeur ACM. Ce document aborde les toutes dernières réglementations en vigueur et les rend accessibles sous la forme de questions-réponses, de tableaux de synthèse et de schémas.

Les thèmes abordés sont : la sécurité des enfants, la santé, l'alimentation, les transports, les projets éducatif et pédagogique, les formalités administratives, les règles d'encadrement, la gestion des équipes, la formation, etc. Vendu 15 ¤, c'est un indispensable pense-bête pour les directeurs de colonies de vacances, de centres de loisirs et de camps scouts, leurs adjoints et leurs animateurs.