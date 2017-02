Crowdfunding : une croissance impressionnante !

Date de mise en ligne : 23/02/2017.

Actualité



© weerapat1003/Fotolia.com

La finance alternative (financement participatif, solidarité embarquée, cagnotte en ligne...) est en plein boom et affiche une progression de plus de 100 % entre 2015 et 2016. C'est ce qui ressort du Baromètre 2017 du crowdfunding rendu public mardi 21 février par l'association professionnelle Financement Participatif France (FPF) et KPMG.

En 2015, alors que 297 millions ¤ de fonds étaient collectés par ce biais, en 2016 le montant atteint 629 millions ¤. Le nombre de financeurs de projets continue également sa progression : ils sont désormais 2,6 millions contre 2,3 millions en 2015. Ce mode de collecte séduit particulièrement un public jeune (près de la moitié des financeurs donateurs a moins de 34 ans).