En mai, devenez « super-héros de la nature »

Date de mise en ligne : 24/02/2017.

Rubrique : Actualité



© graphixmani/Fotolia.com

Créée en 2007, la Fête de la Nature est un moment de rassemblement festif et convivial autour de la nature à travers toute la France.

Coordonnée par l'association éponyme, qui rassemble l'ensemble des organisateurs nationaux et partenaires de l'événement, elle réunit chaque année plus de 5 000 manifestations gratuites partout en France et près de 800 000 participants.

Elle aura lieu cette année du 17 au 21 mai 2017 autour du thème : « les super-pouvoirs de la nature ». Les associations qui souhaitent proposer un événement dans ce cadre peuvent le faire sur le site de la Fête jusqu'au 10 mai 2017.