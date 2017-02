Le dispositif Impact emploi confirmé

Toutes les associations comptant au plus 9 équivalents temps plein et relevant du régime général (sportive, artistique, animation, familles rurales...) peuvent bénéficier du service Impact emploi qui permet de passer par une structure appelée « tiers de confiance » pour sa gestion sociale (fiches de paie, déclarations sociales, etc.).

Un référent Impact emploi a été nommé dans chaque Urssaf. On trouvera sur le site de l'Urssaf la liste des tiers de confiance à qui le service est confié, région par région.