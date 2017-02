FDVA : 170 000 bénévoles formés en 2016

Date de mise en ligne : 08/02/2017.

Au moment où la campagne 2017 du FDVA est en cours, le ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative dresse le bilan 2016 de son action. 3,4 millions d'euros ont été affectés au niveau national et plus de 4,5 aux directions régionales, abondés d'un quart (0,9 M¤) par certains conseils régionaux. Cela signifie près de 2 000 associations (88 % des demandes) soutenues pour la formation de 170 000 bénévoles (dont 102 000 au niveau régional), à travers 19 800 journées de formation et 24 projets d'enjeu territorial spécifique.