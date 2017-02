Contrats à impact social : l'expérimentation se poursuit

Date de mise en ligne : 06/02/2017.

Rubrique : Actualité



© Bercy

Dans la suite de l'appel à projets lancé le 15 mars 2016 par Martine Pinville, secrétaire d'État chargée de l'ESS, 2 contrats à impact social ont été signés et 3 projets sont en cours de contractualisation. Au total, 38 projets ont été soumis au comité de sélection. Lors de sa dernière séance, celui-ci a retenu 6 nouveaux projets particulièrement innovants pour une phase complémentaire d'instruction avant le dernier comité de sélection du 30 mars 2017.

Ces projets sont portés par Aréli, Médecins du Monde, La Cravate Solidaire, Wimoov, Action Tank Entreprise&Pauvreté et Solidarités Nouvelles face au chômage. Le dispositif permettrait de financer une action sociale par des investisseurs privés qui, si elle s'avère concluante, seraient remboursés de leurs investissements avec de l'argent public. Ce mode de financement nouveau en France, est sujet à polémiques et critiques. Cette expérimentation devrait permettre de voir, sur le terrain, ce qu'apporte de positif ou non un tel montage.

