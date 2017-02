Solutions d'associations

« À l'approche des échéances électorales de 2017, chacun observe avec inquiétude l'écart grandissant qui existe entre le langage politique et les attentes et l'action des citoyens. Des mutations de grande ampleur travaillent notre société, interrogeant l'avenir et le lien social lui-même. Mais force est de constater que ces enjeux sont ignorés des candidats. »

Face à ce constat le Mouvement associatif et la Fonda ont souhaité montrer comment le monde associatif apporte constamment des réponses appropriées à des questions de société. Pour cela un site solutionsdassociations.org et un dossier spécial de la revue We Demain seront rendus publics en mars. Un appel à contributions a été lancé. Vous pouvez témoigner en écrivant un article qui présente votre association et son action.