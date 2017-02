Que pensent les jeunes du service civique ?

Date de mise en ligne : 30/01/2017.

Rubrique : Actualité



Réalisée de fin octobre au 3 novembre dernier, une enquête réalisée par l'IFOP pour l'Agence du service civique permet de mieux cerner comment le service civique est perçu par les jeunes. 13% des jeunes de 16 à 25 ans déclarent avoir déjà réalisé un service civique, soit un score marquant une hausse de 4 points par rapport à l'enquête précédente.

Parallèlement, l'intérêt pour le dispositif progresse et sa notoriété est très importante : 94% des jeunes de 16 à 25 ans et 94% des personnes âgées de 26 ans et plus déclarent en avoir déjà entendu parler. De plus 90% des jeunes déclarent en avoir une bonne image, soit un score en hausse de 5 points, et la proportion observée auprès des 26 ans et plus est similaire : 89% d'opinions positives !