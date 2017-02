Installation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse

Date de mise en ligne : 30/01/2017.

Le Premier ministre a installé le 26 janvier le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse créé par le décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016. Cette nouvelle instance issue de la fusion du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, du Conseil national de la jeunesse et du Conseil national des missions locales, pourra être consultée sur les projets de loi et de textes réglementaires et adresser au Gouvernement toutes propositions en vue d'améliorer la situation des jeunes. Placé auprès du Premier ministre, le Conseil contribuera à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse et présentera chaque année un rapport d'activité au Gouvernement. Sa composition est précisée à l'article 3 du décret du 12 octobre.