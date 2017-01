Vivre à la campagne, c'est pas du sport !

Date de mise en ligne : 16/01/2017.

Constatant qu « un tiers des communes rurales sont totalement dépourvues d'infrastructures sportives » et que « la distance y est un frein supplémentaire à la pratique régulière d'un sport », la Fondation de France a lancé un programme spécifique : Sport et santé en milieu rural. Il s'agit de soutenir des projets permettant la pratique régulière d'une activité physique et sportive en milieu rural, dans un objectif de prévention ou d'amélioration de la santé, notamment auprès des jeunes femmes, des personnes âgées, des handicapés ou des malades.

Cet appel à projets s'adresse aux associations et fédérations sportives, aux structures médico-sociales, aux associations d'usagers, aux groupes de jeunes ainsi qu'aux collectivités locales. Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars 2017.