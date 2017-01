La Fnars en campagne

La Fédération des acteurs de la solidarité (nouveau nom de la Fnars) tenait son congrès les 12 et 13 janvier à Dijon. Ce Congrès était l'occasion pour la fédération d'appeller les Français - et bien sûr les candidats à l'élection présidentielle - « à regarder la solidarité et les politiques sociales non pas comme un coût mais comme un investissement qui profite à tous. » Elle a rendu publique une plateforme de 50 propositions de réformes qu'elle considère comme prioritaires pour les cinq ans à venir.

Celles-ci s'articulent autour de quatre axes :

l'enfance et la jeunesse ;

la prévention de la précarité et de l'exclusion ;

la citoyenneté et le pouvoir d'agir ;

la solidarité des territoires.

Ces propositions sont issues d'une large consultation du réseau de la Fédération des acteurs de la solidarité engagée depuis plusieurs mois en région et dans les groupes de travail nationaux à travers un questionnaire interactif. Près de 300 groupes de travail l'ont rempli, listant plusieurs milliers de propositions au cours de 16 journées de travail régionales.

