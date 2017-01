Les résultats du 2e baromètre de la qualité de vie au travail dans l'ESS seront rendus publics le 7 mars

Dans le zoom de son dernier numéro (n°185 - janvier 2017), Associations mode d'emploi évoque de manière erronée les résultats du deuxième baromètre de la qualité de vie au travail dans les associations. Ceux-ci en effet ne seront rendus publics que le 7 mars 2017, dans le cadre d'une journée de réflexion organisée par Chorum-Cides, à l'Opéra Bastille. Les chiffres présentés dans notre article provenaient toujours du premier baromètre qui date de 2014, chiffres synthétisés dans un document réalisé en septembre 2016 par le Mouvement associatif.

On attend avec intérêt les résultats de cette seconde édition afin de pouvoir repérer si les évolutions dans la perception du travail dans l'ESS, et dans les associations en particulier, sont plutôt positives ou non. Nous nous en ferons bien évidemment l'écho dans la revue.