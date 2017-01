Bénévolat des seniors : d'abord le sentiment d'être utiles

Date de mise en ligne : 11/01/2017.

Rubrique : Actualité



© Steve Debenport/iStockphoto.com

La France compte 12,7 millions de bénévoles dans ses associations, dont 3,9 millions de personnes âgées de plus de 65 ans, soit un retraité sur trois. Menée par Harris Interactive pour

Malakoff Médéric, l'enquête « Le rapport des personnes de 50 ans et plus au bénévolat » révèle que les seniors sont largement tournés vers les autres et vers l'avenir. Le sentiment d'être utile

émerge comme la motivation principale des seniors exerçant une mission de bénévolat (55 %) devant le fait de rencontrer d'autres personnes (39 %) ou encore celui de valoriser une expérience

(35 %).