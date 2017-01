La responsabilité de la collectivité peut être engagée si l'association est transparente

Lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme « transparente ».

C'est le cas d'une association :

- dont la collectivité avait activement contribué à la mise en place afin de luiconfier la gestion de ses équipements sportifs ;

- dont le financement est assuré de manière quasi-exclusive par la collectivité ;

- dont le président et le directeur de la jeunesse et des sports de la collectivité sont membres de droit et siègent au conseil d'administration ;

- dont le bureau comprend des agents de la collectivité ;

- dont les statuts prévoient que les différents documents comptables, compte d'exploitation, compte de résultat et bilan, sont obligatoirement transmis à la collectivité en contrepartie du financement assuré par la collectivité ;

- dont une partie du personnel, et notamment son secrétaire général, appartiennent à la collectivité et lui étaient mis à disposition ;

- qui s'est retrouvée dans l'incapacité d'honorer ses charges, notamment salariales, à partir du moment où, du fait de décisions prises par les élus de la collectivité, les versements de subventions ont été définitivement interrompus ;

- dont l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été engagée à l'initiative exclusive de la collectivité qui, par l'implication qu'elle a manifestée, l'a fait se comporter comme le véritable

employeur.

La collectivité assurant de manière continue la direction effective de l'association, la responsabilité de cette collectivité peut dans ce cas être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l'association ou de son personnel.

