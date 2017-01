Retour vers le futur

Date de mise en ligne : 10/01/2017.

Rubrique : Edito

Métiers : Associations

► par Alain Détolle, Maison interassociative de Millevaches

C'est un travail considérable auquel se sont livrés Gérard Bessière et Daniel Zielinski, chargés par le ministère de la Jeunesse, des Sports (et de la Vie associative) d'évaluer les dispositifs de soutien aux associations. Les 165 pages de leur étude soulignent la complexité, le dynamisme et la transversalité de la vie associative et les difficultés auxquelles elle est confrontée.

Constatant la diversité des initiatives d'accompagnement et de soutien, les rapporteurs regrettent que les dispositifs d'État ne soient pas mieux utilisés au niveau décentralisé. Ils préconisent notamment de renforcer le rôle des délégués régionaux et départementaux à la vie associative qui avaient été mis en place sous le gouvernement Jospin avec les Maia. Ils suggèrent également de faire confirmer, par chaque préfet, leur rôle d'animateur local des dispositifs nationaux et de coordinateur des différentes administrations en contact avec les associations.

Un retour aux sources bienvenu après les différents aléas qu'a vécus ce dispositif au long des évolutions gouvernementales. Mais si, en 20 ans, il n'a pas été reconnu comme la pierre angulaire de l'action de l'État sur les territoires, c'est parce qu'on n'a pas su lui donner tous les moyens nécessaires. Le sera-t-il dans les années qui viennent ? On ne peut que le souhaiter.